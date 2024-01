Voos da Ryanair mais baratos após divórcio com Booking

A Booking deixou, em dezembro último e de forma súbita, de vender voos da Ryanair, decisão que levou a um “divórcio” entre a plataforma de agendamentos e a companhia aérea lowcost. No entanto, as notícias podem ser animadoras para os passageiros, já que, embora tenham menos oferta no imediato, poderão encontrar voos mais baratos.

Segundo a NIT, que cita um comunicado da Ryanair, “a guerra já era antiga, uma vez que a low cost tem tido problemas com este tipo de agências, que a acusam de monopolizar o mercado e de não permitir aos clientes uma escolha livre e justa”.

Desta feita, espera-se que as taxas de ocupação das aeronaves da companhia baixem em “até dois porcento” e, ao mesmo tempo, que os voos fiquem mais baratos, “até porque o objetivo da Ryanair é reduzir as tarifas para encorajar os passageiros a fazerem as suas reservas diretamente através da low cost irlandesa”, escreve a mesma fonte.

Em comunicado, a Ryanair diz não esperar que esta situação leve a alterações relevantes no tráfego para o ano inteiro, “já que estes bilhetes representam apenas uma pequena parcela das reservas”.