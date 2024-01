Vitória de Guimarães e Santa Clara garantem lugar nos quartos da Taça

O Santa Clara e o Vitória de Guimarães garantiram esta quinta-feira as duas últimas vagas para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, com triunfos ‘suados’ sobre o Nacional e o Penafiel, respetivamente.

Os açorianos e os minhotos fizeram valer o ‘fator casa’ e juntam-se a Benfica, FC Porto, Gil Vicente, Sporting, União de Leiria e Vizela na fase seguinte da prova ‘rainha’.

Em Ponta Delgada, São Miguel, num duelo entre o segundo e o terceiro classificados da II Liga, ambos com os mesmos pontos, o Santa Clara superiorizou-se aos madeirenses do Nacional no desempate por grandes penalidades, por 4-2, após a igualdade a zero durante os 90 minutos e a uma bola no prolongamento.

Os golos só apareceram nos últimos 10 minutos do desafio, com o brasileiro Gustavo Klismahn, emprestado pelo Portimonense, a abrir o marcador num lance em que Dudu, do Nacional, desviou a bola de cabeça para a própria baliza.

Mas o mesmo jogador, no último suspiro da partida (120+2) faturou da marca dos onze metros, forçando a decisão através das grandes penalidades, onde o Santa Clara levou a melhor.

Já no Estádio D. Afonso Henriques, no Minho, o Vitória de Guimarães (quinto classificado da I Liga) foi superior ao Penafiel (14.º da II Liga), mas o golo tardou em aparecer.

E a eliminatória só foi resolvida através de um golo solitário de Jota Silva, aos 74, que carimbou a passagem dos vimaranenses aos ‘quartos’.

Na quarta-feira, o Benfica afastou o Sporting de Braga, no jogo grande dos ‘oitavos’ da Taça que terminou com a vitória das ‘águias’ por 3-2.

Num encontro bem disputado na Luz, os ‘guerreiros’ do Minho até se adiantaram no marcador, com um autogolo de João Mário, mas as ‘águias’ deram a volta ainda na primeira parte, com golos de Rafa e Arthur Cabral.

No arranque do segundo tempo, o uruguaio Rodrigo Zalazar fez um ‘golaço’ e empatou a partida a duas bolas, mas o norueguês Fredrik Aursnes resolveu o encontro para os lisboetas, aproveitando da melhor maneira uma assistência de calcanhar de Cabral.

Também a União de Leiria, o Vizela e o Gil Vicente asseguraram na quarta-feira a presença nos quartos de final.

Numa partida entre duas equipas da I Liga, o Vizela eliminou o Arouca, por 1-0, graças a um autogolo do defesa arouquense Galovic, enquanto no duelo entre formações da II Liga, a União de Leiria impôs-se ao Marítimo, por claros 3-0, com golos de Jair Silva, Valdir Júnior e do ex-maritimista Lucho Vega.

Já o Gil Vicente ultrapassou em casa o Amarante, o único representante do Campeonato do Portugal que ainda estava em prova, por 3-1.

Antes, na terça-feira, o FC Porto, detentor do troféu, e o Sporting, tinham sido os primeiros a carimbar a passagem para os ‘quartos’ com vitórias claras sobre o Estoril Praia e o Tondela, respetivamente, ambas por 4-0.

Gyökeres e Pedro Gonçalves, com dois golos, cada, construíram a goleada dos ‘leões’ perante os beirões, enquanto o avançado Evanilson brilhou pelos ‘dragões’ na Amoreira, com um ‘hat-trick’, antes de Galeno fixar o triunfo dos ‘dragões’.