Vinhos portugueses viajaram para Paris e mostraram-se ao mundo

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP, IP) marcou presença na Vinexpo, um evento profissional ligado ao mundo dos vinhos que decorreu em Paris, de 12 a 14 de fevereiro.

Um total de 38 empresas integraram o stand do IVDP, IP e durante os três dias do certame tiveram a oportunidade de contactar com as novas tendências e novidades setoriais e, claro, mostrar aos visitantes, investidores e congéneres de outras latitudes todo o saber secular acumulado na Denominação de Origem Protegida (DOP) Douro e DOP Porto.

“Cada vez mais os agentes económicos da Região Demarcada do Douro querem estar presentes neste evento, porque é uma grande montra mundial que vem aumentando o interesse ano, após ano e, também, uma oportunidade única para firmar parcerias e fechar negócios”, considera o presidente do IVDP, IP, Gilberto Igrejas.

“A presença nesta mostra é um grande investimento do IVDP, IP, em termos de promoção internacional, procurando trazer mais-valia para a Região Demarcada do Douro e para a sua notoriedade e prestígio além-fronteiras”, explica o instituto em nota enviada ao BOM DIA.

A última edição do evento registou a presença de mais de 36 mil visitantes, oriundos de 149 países, esperando-se, na edição deste ano, que esse número possa ser ultrapassado.