Vinhos do Douro e Porto na maior feira mundial do setor

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP, IP) marca presença na 30.ª edição da Prowein, considerada a mais importante feira profissional do mundo dos vinhos, que decorre em Düsseldorf, de 10 a 12 de março.

Um total de 57 empresas integram o stand dos vinhos do Douro e do Porto e durante os três dias do certame terão a oportunidade de contactar com as novas tendências e novidades setoriais e, claro, mostrar aos visitantes, compradores e congéneres de diferentes geografias a excelência dos vinhos que se produzem na região.

“Porque as exportações representam uma parcela crucial no volume de vendas e faturação das empresas, a presença numa mostra como a Prowein acaba sempre por ser um momento privilegiado para reforçar a visibilidade dos nossos vinhos, internacionalizando e promovendo ainda mais a Região Demarcada do Douro”, considera Gilberto Igrejas, presidente do IVDP, IP.

Na última edição participaram na Prowein cerca de 6.000 expositores, oriundos de mais de 60 países. O evento registou um total de 49.000 visitantes, profissionais do retalho e da gastronomia, provenientes de 141 países. Estamos a falar de uma realidade à escala planetária que justifica o investimento do IVDP, IP, para a internacionalização dos agentes económicos, um desafio a ser conquistado pelos próprios agentes e uma prioridade de trabalho para este instituto.