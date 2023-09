Vinhos Borges assinalam 110 anos da marca Lello

No passado dia 13 de setembro, a Casa Indulgent, no Porto, foi o local escolhido para celebrar o 110.º aniversário da marca Lello dos Vinhos Borges, num momento assinalado com a revelação do primeiro rótulo deste “rebranding” artístico e criativo.

Há mais de um século a escrever história, a marca Lello começa agora uma nova era, onde o vinho Lello Tinto dita o primeiro capítulo. Mário Ferreira foi o pintor convidado para interpretar em tela a personagem principal, numa pintura composta, desta história intitulada “O início de uma grande jornada”, que narra e perpetua o momento da chegada de Artur Lello à Quinta da Soalheira no início do século XX.

“Demos início a uma nova jornada com uma linha inspiradora, criativa e única de novos rótulos que transparecem as raízes da história da Borges. Celebramos estes 110 anos com a divulgação da primeira nova imagem, a do Lello Tinto. Este é um dos quatro episódios que serão lançados gradual e individualmente, que retratam momentos emblemáticos da história da família Lello. Um rótulo, uma pintura, uma história, um vinho. Acima de tudo queremos homenagear oito décadas em que a família Lello, mais especificamente Artur e Carlos Lello, desempenharam funções de gerência na Sociedade, durante as quais impulsionaram a expansão da marca, negócio e empresa num percurso distinto, deixando um legado de paixão pelo vinho, dedicação, excelência, bem como uma rica herança cultural!”, revela Ana Montenegro, Diretora de Marketing da JMV – José Maria Vieira.

O Lello Tinto Douro 2021 é um vinho de cor rubi intensa, com aroma a fruta preta, envolvido por nuances de ameixa em compota, pinceladas com aromas a figo seco. Com um carácter fumado, com notas suaves de baunilha, resulta num conjunto perfeito, numa palete que confere elegância distinta, complexidade e um equilíbrio único.