Vila Nova de Paiva: velha escola torna-se moderno espaço de ‘coworking’

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, numa parceria com o Município de Vila Nova de Paiva, vai dar uma nova vida à antiga Escola Primária de Alhais de Baixo, através de um projeto que transformará o edifício, atualmente sem uso, num moderno espaço de ‘coworking’ (trabalho colaborativo).

O projeto é resultado de uma candidatura conjunta da CIM Viseu Dão Lafões e do Município de Vila Nova de Paiva ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Programa 6 do PRR, que visa promover o teletrabalho. Mais especificamente, enquadra-se no Ponto 6.2, que propõe a criação de centros de ‘coworking’ através da adaptação e conversão de edifícios existentes.

O objetivo central desta iniciativa é criar em Vila Nova de Paiva uma incubadora de empresas moderna e flexível, oferecendo todos os equipamentos e as condições tecnológicas necessárias a empresários, empreendedores, startups e todos os trabalhadores que optam pelo teletrabalho neste território. O valor da empreitada totaliza 133.450 euros, acrescidos de IVA, e o prazo de execução previsto é de seis meses.

Na ocasião, o Vice-Presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Paulo Almeida, valorizou o caminho que a região está a trilhar. “Cabe-nos criar condições de atratividade para o nosso território, seja ao nível da atração de investimento ou de pessoas. Nos últimos anos, os espaços de coworking ganharam uma maior importância e abriram novos horizontes de trabalho à distância. Com este investimento, estamos a disponibilizar um espaço para que as pessoas possam vir exercer a sua atividade profissional, partindo de Vila Nova de Paiva para o mundo”.

Para o Presidente do Município de Vila Nova de Paiva, Paulo Marques, “com este investimento estamos a dar um passo em frente na melhoria das condições de trabalho para quem hoje exerce a sua profissão a partir de casa, ou para atrair quem esteja noutra cidade e queira vir trabalhar para Vila Nova de Paiva ou, mesmo, para nómadas digitais que possam estar abertos a fixar-se no nosso território. No fundo, é uma abertura de Vila Nova de Paiva ao mundo. Importa, ainda, referir que este é um investimento captado através do PRR. Também é importante conseguirmos trazer o PPR e este tipo de investimentos para os nossos concelhos, o que nem sempre é fácil, mas este já é uma realidade”.

“É, assim, mais um instrumento que damos aos nossos jovens, empresários e a todos que queiram trabalhar no nosso concelho”, concluiu o autarca.

Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, destacou a importância deste projeto para o território. “A assinatura do auto de consignação é um passo significativo para Vila Nova de Paiva e para o território de Viseu Dão Lafões. É uma forma de mostrar que a aposta na inovação pode trazer novas oportunidades para as localidades do interior do país, que sofrem com a perda de população. A antiga Escola Primária de Alhais de Baixo vai renascer como um espaço de trabalho moderno e flexível, com a capacidade de atrair novos trabalhadores e novas famílias ao território, favorecendo a conciliação entre a vida pessoal e profissional”.

“É importante destacar que este investimento foi realizado com recurso a candidaturas a fundos ao abrigo do PRR. Este trabalho estratégico de captação de fundos para o nosso território também faz parte do ADN da CIM Viseu Dão Lafões”, acrescentou Nuno Martinho.