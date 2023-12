Viana do Castelo: BOM DIA acompanha Encontros PNAID até sábado

Arranca esta quinta-feira (dia 14), às 15h00, a segunda edição dos Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), o maior fórum nacional dedicado à economia da diáspora portuguesa. Este evento, que decorre durante três dias, ocupará a totalidade do Centro Cultural de Viana do Castelo, conta na manhã de sexta-feira (dia 15) com as participações dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, da Economia e Mar, António Costa Silva, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes.

Promover o investimento, fomentar as exportações e apoiar a internacionalização dos negócios locais, através do potencial empreendedor das comunidades portuguesas, são os objetivos primordiais da iniciativa, que, além de dezenas de especialistas, empreendedores e investidores, levará seis secretários de Estado ao evento: do Mar, José Maria Costa, da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, e das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

A edição deste ano destaca a economia azul, as energias renováveis, a sustentabilidade, a cultura, o património e a ciência, para além de outros temas. Os Encontros PNAID 2023 apresentam um programa com um conjunto alargado e diversificado de conferências e palestras, sessões informativas sobre apoios e incentivos, dinâmicas de aceleração de parcerias, mostra de produtos inovadores, missões empresariais, entre outras iniciativas.

O primeiro dia de trabalhos (14) arranca às 16h30 com uma sessão de esclarecimento sobre o “Portugal 2030 e empreendedorismo de base local”, a que se seguem, às 18h00, de masterclasses e sessões de dinâmicas de aceleração de parcerias e negócios.

Os ENCONTROS PNAID são uma iniciativa conjunta do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Esta segunda edição é organizada pelo Município de Viana do Castelo em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e contam com a cobertura complea e entrevistas as dezenas de participantes por parte do BOM DIA que podem ser seguidas nas nossas página Facebook, YouTUbe, LinkedIn e Twitch.

PROGRAMA: