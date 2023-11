Vereador da Câmara de Oxford apoia candidatura de Adrião ao PS

O comissário nacional do PS Tiago Corais defendeu, em comunicado de imprensa, o aparecimento de uma terceira candidatura a secretário-geral do partido que ofereça um “selo de qualidade democrática” para os cidadãos e reiterou o seu apoio ao dirigente socialista Daniel Adrião.

Através de uma nota enviada às redações, o também autarca na Câmara de Oxford fez saber que estará presente na Comissão Nacional extraordinária, que tem lugar este sábado (18 de novembro), para defender “a necessidade do aparecimento de uma terceira candidatura que seja capaz de transformar a organização do Partido Socialista com maior capacidade de autocrítica, de escrutínio de toda a atividade política do partido, em especial quando está a governar o país, e que defenda também um novo modelo de desenvolvimento económico assente no conhecimento intensivo e que prepare o partido para os desafios futuros”.

Esta candidatura, assegura, “só pode surgir no seio da sensibilidade política do partido socialista se protagonizada por Daniel Adrião”.

Recorde-se que há, neste momento, dois candidatos confirmados ao cargo de António Costa no PS: José Luís Carneiro (ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e atual ministro da Administração Interna) e Pedro Nuno Santos (ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação).