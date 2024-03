Venha comigo à Lua

(Primeira parte)

Hoje vou à Lua. Venha também comigo. Ou melhor ainda, hoje a Lua vem iluminar a minha rua, por essa razão não necessito eu de lá ir.

Vai ser a Lua cheia, espetacular, como é grande e luminosa!

O sonho de um dia chegar à Lua já dura há muito tempo,pode dizer-se que é um sonho antigo! Mas na década dos anos de 1960 a febre aumentou, digo aumentou porque havia como uma competição entre duas nações: seriam os Russos ou os Americanos os primeiros a pousar na Lua?

Iniciou-se então a chamada “ Exploração Espacial “.

Mas eu fiquei na minha rua esperando que ela viesse até mim, e ela vinha regularmente, grande e luminosa e enchia toda a rua com seu luar e brilho!

Depois li no livro dos livros que diz: “ Os céus declaram a glória de Deus, eles proclamam, ou a , expansão proclama o trabalho das suas mãos.”

Fica evidente que a Lua, Sol e todo o Universo refletem a glória e dão honra ao Criador.

A Lua é um luzeiro menor, o Sol um luzeiro grande. A chama “ Exploração Espacial “ tinha como objectivo maior conhecimento do Universo.

E na mente de muitos humanos surgiam as perguntas: Será que há vida na Lua? Ou vida em Marte? Ou qual será o aspecto de Vénus?

Os cientistas da NASA vinham estudando a possibilidade de um pouso na Lua desde 1959. Nessa altura pediram permissão para construir uma nave espacial que se chamaria Apolo. Contudo, o Presidente Eisenhower recusou-se a aprovar esse pedido. Por que teve o Presidente essa atitude? Ele achava que o custo astronómico de 30 a 40 bilhões de dólares que era uma estimativa, não produziria suficiente conhecimento científico para justificar tal investimento.

Daí os cientistas tiveram de fixar sua esperança no novo presidente, e este era John F. Kennedy.

Agora sim ele o novo presidente fixou para os cientistas um alvo de colocar o homem na Lua nos próximos anos, e claro antes dos russos! Havia como se tornou evidente um sentimento de rivalidade ente a América com a URSS para colocar o homem na Lua entes que a Rússia o fizesse. Finalmente o homem pousou na Lua. E foi dito, até as rochas lunares foram feitas para reflectir a luz, isto pois que estão cheias de pequenas cavidades revestidas de vidro e o vidro por sua vez reflecte a luz. Isso mostra muito bem o que está escrito no livro dos livros há muito tempo em Genesis 1:16 que diz: “E Deus fez dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para iluminar o dia (Sol) e o luzeiro menor para reflectir na noite (Lua) e também as estrelas”.

José Valgode

(CONTINUA)