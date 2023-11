Vem aí a alternativa à “Black Friday”

A Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO promove na sexta-feira e no sábado o evento “Blue Friday”, para transformar a sexta-feira mais consumista num espaço de debate, reflexão e proteção dos oceanos.

Esta segunda edição do evento volta a aproveitar a data da “Black Friday” para um evento de dois dias de debate com foco na literacia sobre os oceanos, com painéis e atividades culturais que procuram incentivar um pensamento crítico e consciente sobre a atualidade e o futuro, anunciou a UNESCO em comunicado.

A iniciativa será centrada na cidade italiana de Veneza e vai contar com a presença de Francesca Santoro, representante do Programa do COI/UNESCO e de especialistas no tema de ‘bluewashing’ (utilização de conceitos ambientais para fins de marketing empresarial) e eco-ansiedade.

Ao mesmo tempo vai realizar-se o evento “Aperitivo Azul – Um Marco para o Oceano” para incentivar um diálogo ético, “azul” e solidário entre cientistas, empresários, artistas e cidadãos.

Este ano, a “Blue Friday” terá, garante a UNESCO, uma programação repleta de painéis e iniciativas culturais abertas ao público.

O evento terá início com uma Mesa Redonda sobre “bluewashing”, saúde do oceano, mudanças climáticas e ansiedade ecológica.

Segundo um comunicado da organização, este ano o evento “Blue Friday” assume uma importância ainda mais relevante porque permite pensar no papel do oceano no contexto da COP 28, a cimeira do clima da ONU que acontecerá no Dubai a partir de 30 de novembro.