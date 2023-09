Universidade de Oxford instala-se no Rio de Janeiro

A universidade de Oxford anunciou que irá inaugurar ainda este ano a sua primeira sede oficial fora do Reino Unido, no Brasil.

O novo projeto chama-se Oxford Latam Unit e tem como objetivo investir na formação de uma nova geração qualificada de pesquisadores científicos na América Latina.

A unidade de Oxford no Brasil terá duas sedes no Rio de Janeiro. A primeira, no Instituto Carlos Chagas, que será a base da equipe, de pesquisas e cursos. Outra sede, para os projetos tocados em parceria com o Ministério da Saúde, ficará no Centro Cultural do Ministério da Saúde, na praça Marechal Âncora.

A Universidade de Oxford no Brasil deverá oferecer cursos de pós-graduação e mestrado direcionados à saúde pública, como biotecnologia, vacinologia, saúde global e desenvolvimento de vacinas, entre outros.

A ideia de uma sede da universidade inglesa no Brasil já era um projeto desde 2021, quando Oxford fechou uma parceria com o Ministério da Saúde brasileiro para desenvolver a vacina Astrazeneca, contra a covid-19.

De acordo com o Pós PhD em neurociências, biólogo e membro da Royal Society of Biology no Reino Unido, Fabiano de Abreu Agrela, a ida de Oxford para o Brasil é importante tanto para estudantes brasileiros, quanto para atrair académicos de outros países.

“Ter uma sede de Oxford no Brasil é importante não apenas para os estudantes brasileiros terem melhores oportunidades de estudar em uma universidade renomada internacionalmente sem precisar sair do país, quanto para atrair académicos de outros países da América Latina para o Brasil, gerando um intercâmbio e troca de informações muito importante”, considerou.