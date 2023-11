UMinho organiza festival internacional de curtas metragens de ciência

A primeira edição do Braga Science Film Fest – Festival Internacional de Curtas Metragens de Ciência realiza-se até 26 de novembro, em formato online e totalmente gratuito (inscrições em bragasciencefilmfest.com).

O cartaz propõe 43 películas de 14 países – como EUA, Alemanha, África do Sul, Índia e Micronésia –, a par de masterclasses e mesas redondas com oradores mundiais. A iniciativa é organizada pelo mestrado de Comunicação de Ciência da Universidade do Minho, com apoio da Escola de Ciências e do Instituto de Ciências Sociais desta academia.

O festival apresenta em competição 30 curtas-metragens de documentário, animação e ficção (houve inicialmente 239 obras candidatas de 37 países). Dez das películas vão ter estreia nacional e há ainda uma em estreia mundial, no caso a animação “Earth-human connections”, de Katia Jasbinschek Pinheiro. As obras abordam temas como as alterações climáticas, as novas tecnologias, o espaço e os desafios societais.

O programa contempla igualmente 13 filmes que passaram em eventos parceiros, como no catalão ROS, primeiro festival de curtas-metragens sobre robótica, e no suíço CineGlobe, da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN). Estão igualmente previstas duas mesas redondas e quatro masterclasses, oferecendo ferramentas para os participantes compreenderem e explorarem o potencial do audiovisual na ciência, como storytelling, produção low cost, edição com telemóvel e conteúdo eficaz nas redes sociais.

A sessão de abertura do festival é no sábado, dia 18, às 9h45, incluindo uma conversa que reúne o premiado cineasta neozelandês Lloyd Spencer Davis, o explorador greco-canadiano George Kourounis, que apresenta a série televisiva “Angry Planet”, e tem a moderação da professora Anabela Carvalho, do Instituto de Ciências Sociais da UMinho.

O júri do Braga Science Film Fest conta com a produtora da NASA Joy Ng, a académica norte-americana Dominique Brossard, o realizador Daniel Pinheiro, o jornalista Vasco Matos Trigo e o programador cultural Luís Fernandes. O evento visa promover a comunicação de ciência através do cinema, focando o diálogo entre ideias e conceitos científicos e as narrativas audiovisuais de conteúdo criativo, acessíveis a diversos públicos.