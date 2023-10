UMinho cria videojogo para formação de enfermeiros europeus

A Escola Superior de Enfermagem (ESE) da Universidade do Minho organizou em 16 e 17 de outubro o congresso internacional “Serious Games & Emotional Competence in Higher Education”, juntando 250 participantes de dez países no auditório B1 do campus de Gualtar, em Braga.

A iniciativa conclui o projeto europeu homónimo liderado pela professora Lisa Gomes, da ESE, que resultou num curso inovador de competência emocional e num jogo de realidade virtual para desenvolver competências emocionais nos estudantes de enfermagem. O evento contou ainda com vinte oradores de países como Chile, EUA, Suíça e Países Baixos, além de 24 comunicações livres, afirmando a partilha e a discussão da investigação nesta área.

A conceção do jogo de realidade virtual para elicitação de emoções é do género escape room, em que entramos numa casa, vemos uma jovem inanimada no chão e vamos obtendo pistas para saber o que sucedeu e aceder a outros espaços. De forma subtil, testamos as emoções, como medo, alegria, nojo e tristeza. Vamos tocar na mulher? Retirar a chave do lixo infestado de baratas? Atravessar a tábua suspensa? As reações corporais do jogador vão sendo avaliadas por um docente.

A ideia do jogo é cativar pelas novas tecnologias os alunos e também os profissionais, tornando-os mais resilientes na sua prática clínica e estimulando os melhores cuidados em contextos múltiplos e exigentes, explica Lisa Gomes (na foto abaixo). O jogo virtual como instrumento pedagógico do Curso de Competência Emocional preenche também a lacuna de cursos de Enfermagem nacionais e internacionais que enfatizavam a proficiência técnica, negligenciando o desenvolvimento crítico da inteligência emocional dos estudantes.

O projeto pioneiro foi elaborado pelas universidades do Minho, Génova (Itália), León (Espanha), Malta (Malta), Suceava (Roménia) e pelo Politécnico de Bragança (IPB), juntando desde 2020 mais de vinte peritos de saúde, educação, ciências sociais, psicologia, informática e engenharia. Este consórcio “Serious Games for Nursing Students” foi financiado com 207 mil euros do Programa Erasmus+, resultando ainda num workshop para capacitar os docentes e num Curso de Competência Emocional, com 30 horas de casos clínicos, prática simulada e realidade virtual.