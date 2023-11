Uma estreia e uma ausência em novo treino da seleção

Portugal prosseguiu com a preparação para o jogo no Liechtenstein, na quinta-feira, numa sessão em Raphaël Guerreiro falhou o segundo treino dos lusos, no qual já esteve presente o defesa João Mário, estreia absoluta em convocatórias ‘AA’.

O lateral do FC Porto, que foi chamado à ultima da hora na segunda-feira para render Diogo Dalot, não chegou a tempo do arranque dos trabalhos para o jogo da nona e penúltima jornada do Grupo J de apuramento para o Euro2024, mas hoje já integrou os trabalhos no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois do primeiro apronto ter sido marcado pelo trabalho de recuperação no relvado, o selecionador Roberto Martínez apenas esteve privado do lateral esquerdo dos alemães do Bayern Munique, que ficou pelo ginásio a recuperar.

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, os jogadores de campo foram divididos em três grupos, para a realização de exercícios com e sem bola.

Os guarda-redes Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá, o último será o titular contra o Liechtenstein, em Vaduz, e ainda o jovem João Carvalho, dos sub-21, que já tinha estado no relvado na segunda-feira, efetuaram trabalho especifico junto de umas das balizas.

A seleção nacional, que já está apurada e tem o primeiro lugar do Grupo J garantido, defronta o Liechtenstein na quinta-feira, em Vaduz, às 20h45 locais (19h45 em Lisboa).

Após o encontro em Vaduz, Portugal fecha a fase de apuramento no domingo, perante a Islândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Portugal lidera o Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.