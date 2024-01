Uma das obras mais imponentes deste século tem mão portuguesa

Chama-se Perelman Performing Arts Center, é descrito pela imprensa cá fora como “uma das obras arquitetónicas mais exigentes do século XXI” e evidencia-se pelos mais de cinco mil painéis de mármore português que o revestem. A LSI Stone, empresa sediada na freguesia de Pedreiras, no concelho de Porto de Mós, Leiria, está por detrás deste “mega projeto” que foi inaugurado em setembro do ano passado e que promete dar nova vida ao complexo do World Trade Center, em Manhattan, onde outrora se erigiam as Torres Gémeas.

As empresas italianas, que figuram no topo mundial da indústria da pedra, foram ferozes concorrentes, mas o atelier de arquitetura REX, responsável pela obra, optou pelo mármore selecionado pela LSI Stone numa reserva de Estremoz, no distrito de Évora, e tratado em Pedreiras. “O nosso cliente procurava um tipo de pedra muito específico. Para o edifício, queria um produto com background em tom bege e um veio negro, e exigia que a mesma fosse translúcida, capaz de deixar entrar a luz solar. Como a LSI Stone não tem pedreiras, o nosso trabalho foi ir ao encontro das necessidades do cliente. Acabámos por encontrar matéria numa pedreira com a qual já tínhamos uma parceria”, explicou ao jornal local O Portomosense o diretor de marketing da empresa, Filipe Almeida.

Uma vez identificado e aprovado, o mármore foi extraído de Estremoz pela LSI Stone e levado para Pedreiras, onde acabou por ser cortado, preparado e, mais tarde, enviado para fora do país. Dada a “extrema exigência do cliente”, nas palavras do porta-voz, a camada exterior que reveste hoje a fachada deste centro de artes teve ainda que passar por França e Alemanha, antes de seguir para os Estados Unidos da América. “Uma vez cumprida a nossa missão, enviámos a pedra para uma empresa francesa especializada em colagem de vidro. Depois, o mármore chegou à Alemanha, onde foi adicionado um sistema de fixação. A instalação, no Perelman Performing Arts Center, ficou a cargo de uma empresa norte-americana, que trabalhou em conjunto com um dos arquitetos da REX, responsável por fazer encaixar todos os painéis mediante o seu padrão”, adiantou Filipe Almeida.

Localizado no coração de Manhattan, mesmo em frente ao Memorial do 11 de Setembro, o Perelman Performing Arts Center é um edifício diferenciado dos demais. Além da fachada, destaca-se pela sua forma de cubo, pelos seus 42 metros de altura e pelo facto de as suas paredes internas poderem ser, a qualquer altura, movidas. Está preparado para receber cerca de um milhão de visitantes por ano e o seu custo terá rondado os 500 milhões de dólares. O nome foi atribuído em homenagem a Ronald Owen Perelman, bancário, investidor e empresário norte-americano – principal mecenas da infraestrutura –, cujo património está avaliado em mais de 1,8 biliões de dólares, segundo a Forbes.