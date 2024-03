Um quarto dos residentes na Suíça pode votar para o Parlamento Europeu

As eleições para o Parlamento Europeu terão lugar em todos os Estados membros da UE entre os dias 6 e 9 de junho. Mas sabia que na Suíça, 1,9 milhões de cidadãos europeus e cidadãos com dupla nacionalidade poderão exercer o seu direito de voto?

Os portugueses residentes na Suíça poderão votar presencialmente na rede consular nos dias 8 e 9 de junho, informou nas redes sociais o embaixador de Portugal, Júlio Vilela.

O Parlamento Europeu é o primeiro e único parlamento transnacional de sufrágio direto no mundo. A cada cinco anos, desde 1979, 720 membros (anteriormente 705) são eleitos pelos cidadãos europeus. As competências adquiridas pelo Parlamento Europeu foram crescendo até ao momento em que, hoje, são muito semelhantes às dos parlamentos nacionais.

Cerca de 400 milhões de cidadãos europeus, são chamados a eleger os candidatos dos partidos europeus dos seus estados-membros para o Parlamento Europeu. Segundo o Departamento Federal de

Estatística, 1,5 milhões de cidadãos europeus residem na Suíça, e mais de 750 000 cidadãos suíços possuem dupla nacionalidade, Suíça e de países da UE.

Assim, na Suíça, um quarto da população tem passaporte europeu, tendo 1.9 milhões destes, idade para participar deste sufrágio, sendo este número maior do que em alguns dos Estados-membros da União.

As modalidades de votação para os cidadãos europeus poderem participar nas eleições europeias dependem das leis eleitorais nacionais dos países de origem. No caso de Portugal, os cidadãos portugueses recenseados no Suíça poderão votar presencialmente na secção consular da Embaixada em Berna, ou nos consulados em Genebra e Zurique nos dias 8 e 9 de junho.

Recomendamos que se informe sobre as datas-limite para recenseamento ou alteração dos respetivos dados e que verifique onde está feito o seu recenseamento.