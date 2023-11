Em janeiro de 2022 o Presidente da República foi claro: ”se mudar o primeiro-ministro, há dissolução do parlamento“.

António Costa caiu, por factos que até têm a agravante de afectar todo o executivo. Há vários governantes investigados e constituídos arguidos, a par de detidos e buscas na residência oficial do primeiro-ministro e no ministério do Ambiente e Infrestruturas.

Se a palavra dada tem algum valor, mais ainda tratando-se de um Chefe de Estado, a decisão não poderá ser outra que não a dissolução da assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas .

Portugal precisa de um novo ciclo.

Nuno Melo