Um dos melhores destinos vínicos está em Portugal

Com base na avaliação de 200 referências de vinhos presentes no Vivino, a região Alentejana conquistou a 12ª posição no ranking. Destacando o Alentejo como um dos melhores destinos vínicos do mundo.

“Parabéns Alentejo, parabéns aos nossos produtores, parabéns a todos os alentejanos. Estamos e somos muito orgulhosos do trabalho que temos vindo a desenvolver, dos sabores e, claro, das experiências que proporcionamos, porque beber vinho é também uma experiência emocional e temos esse fator em consideração na arte de bem servir e de bem receber. Ao Alentejo, quem vem, quer voltar!”, assinala Francisco Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

Em comunicado, o site “Vinhos do Alentejo” explica que “o estudo foi motivado pela crescente procura, no Google, por ‘wine holiday’ e ‘vineyard tours’, expressões que, no último ano, registaram um aumento de pesquisas de 22% e 50% respetivamente”.

Desta forma, “a ‘CV Villas’, responsável pelo estudo, decidiu listar, analisar e ordenar os locais com os vinhos de melhor qualidade, para fornecer estas informações aos turistas”.

“Recorde-se que, já em 2022, o Alentejo foi destacado pelo jornal ‘The New York Times’ como um dos 52 destinos a visitar por viajantes que queiram ser parte da solução para problemas como as alterações climáticas”, com base na mesma fonte.