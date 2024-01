Aceitei recentemente o convite para liderar a lista da Aliança Democrática pelo Círculo de Fora da Europa nas próximas Eleições Legislativas de 10 de Março.

Sei bem que é um desafio difícil num contexto político nacional e internacional extremamente delicado e exigente.

Nos últimos anos aumentou a desconfiança das pessoas relativamente aos políticos e as nossas Comunidades no estrangeiro têm estado mais abandonadas à sua sorte.

Assumo assim este desafio em nome do sonho que nos motivou sempre que assumimos no passado a responsabilidade de governar o País: Ajudar a construir um Portugal mais desenvolvido e mais justo em que as nossas Comunidades se sintam mais integradas.

Se merecer a confiança dos portugueses de Fora da Europa tudo farei para tentar eliminar discriminações, para termos serviços mais eficazes e para estarmos mais próximos uns dos outros. Os nossos inimigos serão a inércia, o centralismo, a burocracia e a corrupção.

Não nos candidatamos contra ninguém, mas sim a favor de um projeto político reformador e transformador, que trate os portugueses por igual e que integre os portugueses que vivem no estrangeiro e os seus descendentes.

Tal como sempre contem connosco para servir Portugal e as Comunidades Portuguesas.

Nos próximos dias divulgaremos com mais pormenor as nossas ideias e a nossa equipa.

Esperamos conseguir merecer a vossa confiança.

José Cesário