Ucrânia vai ao Euro2024

A Ucrânia conquistou a 23.ª vaga na fase final do Europeu de futebol de 2024, marcado para a Alemanha, ao vencer a Islândia por 2-1, em Wroclaw, na Polónia, na final do Caminho B dos play-offs.

Depois do tento de Albert Gudmundsson, aos 30 minutos, Viktor Tsygankov, ao 54, e Mykhailo Mudryk, aos 84, selaram o quarto apuramento seguido dos ucranianos, que repetem 2012, 2016 e 2020.

Os ucranianos, que em 2020 atingiram os quartos de final, juntam-se no Grupo E a Bélgica, Eslováquia e Roménia.

Na fase final também estão a anfitriã Alemanha, Portugal e ainda Albânia, Áustria, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslovénia, Espanha, França, Geórgia, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa, Sérvia, Suíça e Turquia.

O 24.º e último ‘passaporte’ será ainda hoje atribuído, ao vencedor do embate entre País de Gales e Polónia, que se defrontam em Cardiff.

A fase final do Euro2024 realiza-se de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha, com Portugal integrado no Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig) e a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e Geórgia (26 de junho, em Gelsenkirchen).