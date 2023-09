Turistas em mota de água baleados por guarda costeira argelina

Um grupo de quatro turistas franco-marroquinos que tinha saído de mota de água da estância balnear marroquina de Saidia, perto da fronteira com a Argélia, foi atingido a tiro por agentes da guarda costeira argelina.

Dois dos turistas não resistiram aos ferimentos e acabaram por morrer. Um terceiro foi detido e apenas um dos quatro homens conseguiu regressar a Marrocos, avança a agência AFP.

Um pescador perto do local onde os homens foram atingidos colocou nas redes sociais imagens do corpo de um dos turistas a flutuar no mar.

O único que regressou ao país garante que os quatro entraram inadvertidamente em águas argelinas porque se perderam – e estavam parados em alto mar porque tinham ficado sem combustível.