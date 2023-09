Turista belga desaparecida há duas semanas nos Açores

Uma turista belga está desaparecida desde 9 de setembro na ilha de São Jorge, nos Açores, e as buscas vão continuar, ainda que com uma redução dos meios envolvidos. De acordo com o responsável pela PSP nas Velas, Carlos Henrique, a turista tem 49 anos.

Nas buscas colaboram duas equipas de drones, bem como uma equipa com cães de busca, tendo sido varrida toda a ilha, em colaboração com os bombeiros voluntários da Calheta e das Velas.

Foi também mobilizada uma embarcação.

As buscas vão continuar, mas apenas com “alguns meios disponíveis”, indicou Carlos Henrique.

A turista terá deixado os seus bens pessoais no parque de campismo da Calheta, não havendo indícios de crime, segundo a PSP.