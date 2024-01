Trump recorda bombas atómicas e defende imunidade presencial

O pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano Donald Trump defendeu que os presidentes do país têm “imunidade total”, exemplificando com as bombas atómicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão.

Harry Truman não o teria feito, se pensarmos em Hiroshima. Não foi exatamente uma boa ação, mas acabou com a Segunda Guerra Mundial, não foi? Nagasaki, ele não o teria feito porque teria dito ‘não quero fazê-lo porque os meus rivais vão impugnar-me'”, argumentou durante um comício de campanha em Manchester, New Hampshire.

“É preciso dar imunidade total e absoluta aos presidentes”, afirmou. A bomba atómica matou cerca de 150.000 pessoas só em Hiroshima.

Num longo discurso de 90 minutos, Trump também defendeu os manifestantes que invadiram o Capitólio em 06 de janeiro de 2021 e destacou o trabalho do primeiro-ministro húngaro, Victor Orbán. “É bom ter um homem forte a governar aquele país”, disse.

Trump está a ser processado pelas suas tentativas de subverter os resultados das eleições de 2020, quando não conseguiu ganhar a reeleição numa corrida contra o atual Presidente Joe Biden. Também está a ser investigado por possíveis fraudes com suas empresas.