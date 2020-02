Três empresas portuguesas no mais importante certame de carros antigos

Entre os mais de 600 expositores do Retromobile, evento dedicado aos carros clássicos que hoje terminou em Paris, três são empresas portuguesas que se dedicam ao restauro e venda de clássicos.

A SSR Classic, sediada em Vale de Cambra, Jorcar, de Leiria, e Good Old Times, no Porto, que marcaram presença na última edição do Retromobile, o mais importante certame europeu dedicado aos veículos antigos.

A presença lusa naquele certame que anualmente se realiza em Paris “é uma prova da qualidade do trabalho desenvolvido por aquelas empresas, ao nível do melhor que fazem os especialistas internacionais que ali promovem os seus serviços de restauro”, diz o Automóvel Clube de Portugal.

#portugalpositivo