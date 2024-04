Três árbitras portuguesas no Euro2025 feminino

As árbitras internacionais portuguesas Sandra Bastos, Catarina Campos e Sílvia Domingos estão nomeadas para três jogos na sexta-feira, no arranque da qualificação para o Euro2025 feminino de futebol.

Sandra Bastos arbitrará o jogo entre Suíça e Turquia, agendado para Zurique, Catarina Campos o Noruega-Finlândia, em Oslo, e Sílvia Domingos estará em Senec, no embate entre Eslováquia e Israel.

Em outro jogo de sexta-feira, de arranque do grupo B3, a árbitra grega Eleni Antoniou estará no jogo entre Portugal e Bósnia-Herzegovina, em Leiria, e já na terça-feira será a húngara Katalin Cipos a apitar o duelo entre Malta e a seleção lusa.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina no estádio Dr. Magalhães Pessoa, no jogo de estreia no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Euro2025, com início às 20:45, e quatro dias depois, em 09 de abril, desloca-se a Malta para disputar o encontro da segunda jornada.