Treinadores portugueses no Brasil goleiam

O Botafogo, de Bruno Lage, reforçou a liderança da Liga brasileira de futebol com uma goleada caseira sobre Coritiba (4-1), com o Palmeiras, de Abel Ferreira, a alcançar igual resultado no campo do América, na 17.ª jornada.

Lage alcançou o primeiro triunfo desde que sucedeu ao compatriota Luís Castro e o Botafogo continua a liderar o Brasileirão de forma confortável, com 12 pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo classificado.

Por seu lado, após um inicio de temporada ‘tremido’, o campeão Palmeiras somou o segundo triunfo seguido na prova e segue no terceiro posto, igualmente a 12 pontos do Botafogo.

No triunfo da equipa de Lage, Gustavo Sauer (ex-Boavista), aos três e 45+2 minutos, e Tiquinho Soares (ex-FC Porto, Nacional e Vitória de Guimarães), aos 36 e 50, assinaram ambos um ‘bis’, enquanto Bruno Gomes ainda chegou a empatar a partida, aos nove, com o Coritiba a continuar em zona de despromoção (18.º lugar com pontos) no final desta ronda.

Em Minas Gerais, no terreno do penúltimo classificado da competição, Rony também ‘bisou’ (26 e 59 minutos) e foi determinante na vitória de Abel Ferreira, com Murilo (18) e Artur (53) a completarem a goleada do Palmeiras.

Vichiatto, aos 39, reduziu para o América, que segue no 19.º lugar com 10 pontos.