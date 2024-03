Todos os portugueses na Champions são lusodescendentes ou emigrantes

A edição 2023/24 da Liga dos Campeões já está na fase dos quartos de final e ditou esta sexta-feira o sorteio quais os próximos encontros para encontrar os emblemas que seguirão para as meias finais. Nesta altura do campeonato, há 15 portugueses nos quadros dos clubes qualificados.

Sem qualquer equipa lusa em competição, depois da eliminação do Porto às mãos do Arsenal no passado dia 12 de março, há ainda fortes probabilidades de a bandeira nacional se ver nos festejos da final.

Real Madrid, Atlético de Madrid e Dortmund são os únicos clubes, em oito presentes nos “quartos”, sem qualquer jogador português. Por seu turno, o Manchester City conta com Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes; o PSG com Louis Mouquet, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Serif Nhaga, Vitinha e Gonçalo Ramos; o Barcelona com João Cancelo e João Félix, o Arsenal com Cédric Soares, Mauro Bandeira e Fábio Vieira; e ainda o Bayern de Munique, com Raphaël Guerreiro.