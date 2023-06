Todo o futebol felicita Cristiano Ronaldo

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o presidente da Liga e vários organismos do futebol internacional recorreram às redes sociais para felicitar Cristiano Ronaldo pelos seus 200 jogos internacionais ao serviço da seleção portuguesa.

A FPF foi a primeira entidade a assinalar a 200.ª internacionalização do capitão, em cima do início da partida na Islândia, quando homenageou o jogador antes do apito inicial, com a publicação um vídeo estático da famosa celebração de golo de Cristiano Ronaldo.

O organismo que superintende o futebol português assinalou o feito de CR7 com um “200” a envolver o jogador em pirueta no ar e o título “The inCRedible 7” (O inCRível 7) nas suas diferentes plataformas oficiais.

Já o presidente da Liga, Pedro Proença, aguardou pelo final do encontro em Reiquiavique para dar os “parabéns à seleção nacional pela vitória na Islândia e a Cristiano Ronaldo pela 200.ª internacionalização”.

A FIFA, por sua vez, aproveitou a ‘boleia’ da primeira publicação da FPF e partilhou-a, no Twitter, com uma mensagem de “parabéns” para o capitão português, “que se torna no primeiro jogador masculino a atingir 200 jogos internacionais”.

Já a UEFA recorreu à sua página no Instagram para assinalar as suas “200 DUZENTAS” internacionalizações, com um emoji de uma cabeça a ‘explodir’ perante o feito de CR7, e ao Twitter para considerar os 200 jogos internacionais do português um feito “inacreditável, imparável, inigualável”.

O Euro2024 destacou, no final do encontro, a “noite perfeita de Cristiano” pelo golo da vitória a ‘sublinhar’ a sua 200.ª internacionalização, em partida de qualificação para o evento, antes de publicar um vídeo da mascote da prova, que foi hoje apresentada, a celebrar à CR7.

O português Cristiano Ronaldo tornou-se hoje, aos 38 anos, em Reiquiavique, no primeiro futebolista masculino da história a alcançar as 200 internacionalizações, no duelo da seleção portuguesa com a Islândia, de apuramento para o Euro2024.

Cristiano Ronaldo acabou por ser, mais uma vez, decisivo, ao seu encontro 200 pela seleção, ao marcar o único golo da partida de Reiquiavique, aos 89 minutos.