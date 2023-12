Tiago Martins: conhecer Portugal para ser português

Tiago Martins nasceu em Paris mas os pais são da aldeia da Barrenta, no concelho de Porto de Mós, Leiria. Tendo sempre tido um interesse pela história, cultura e geografia de Portugal, é o responsável pela conta ‘Portuguese Facts’ e o criador de conteúdos convidado a colaborar com a página de TikTok do BOM DIA ao longo desta semana.

Originário de Paris, não gosta da palavra lusodescendente, identificando-se sempre como português. “Ser português no estrangeiro não deve ser reduzido a apoiar a seleção. Nós devemos conhecer um mínimo o país”, defende Tiago. Todos conhecem o hino, mas não o aplicam: “levantai hoje de novo, O esplendor de Portugal, entre as brumas da memória, Ó Pátria sente-se a voz, Dos teus egrégios avós”.

Autor de um livro de história e culinária portuguesa, criador de conteúdos que mostram a cultura de Portugal aos franceses, e impulsionador de uma exposição de arte urbana na aldeia da sua família, em Portugal, Tiago Martins é um verdadeiro promotor da história e cultura do seu país, fora e dentro dele.

Trabalha no setor do petróleo e do gás em Paris, sendo uma profissão que concilia com os inúmeros projetos onde faz por conhecer e contribuir para dar a conhecer um pouco mais de Portugal aos seus compatriotas franceses, assim como da aldeia da sua família, Barrenta, situada perto de Leiria.

Foi lá que, em 2020, ano de pandemia, Tiago teve a ideia de fazer uma exposição de arte urbana. Para tal, contactou mais de 50 artistas de 15 países de todos os cantos do mundo, tendo conseguido reunir 50 obras que viajaram na sua bagagem desde Paris, e que depois espalhou por vários pontos da aldeia serrana.

A ideia começou com um pequeno autocolante que encontrou enquanto aproveitava a quarentena para arrumar a casa, tendo-se estendido depois a posters, colagens, azulejos, tecidos e até obras mais insólitas, interativas e poéticas, muitas delas temporárias.

Assim, o que começou com uma boa ideia virou o projeto “Aldeia Artística” que, depois de 2020 e 2021, já vai na terceira edição este ano com novas peças mais resistentes à passagem do tempo, como os mosaicos e as esculturas, que espalhou pela aldeia com a ajuda de vários criadores no passado mês de agosto.

No ano de hiato, em que Tiago fez uma pausa na renovação da arte urbana em Barrenta, nem por isso deixou de contribuir para a promoção e renovação da cultura portuguesa: muito pelo contrário.

Foi em 2022 que lançou o livro “L’histoire du Portugal dans mon assiette”, um livro que concilia receitas e a história de Portugal que acabou por ser selecionado em três categorias no mais prestigiado concurso de livros de culinária do mundo, o Gourmand Awards, tendo vencido na categoria “o melhor livro de cozinha e cultura portuguesa”.

“Aceitei o desafio porque sempre tive interesse em partilhar a cultura portuguesa, não só com os outros jovens lusodescendentes, que mal falam português, como também com os próprios franceses. Como sou um apaixonado pela gastronomia, quis mostrar que Portugal é mais que bacalhau e vinho do Porto. Surgiu então a ideia de aliar a gastronomia à história do nosso país”, explicou ao BOM DIA, o jovem autor.

Sem formação em cozinha, recorreu a chefs portugueses em Portugal e fora do país para reunir cerca de 60 receitas de pratos tradicionais portugueses, traduzindo-as depois para o francês.

“Eu sei cozinhar, mas eu não tenho legitimidade para escrever uma receita. O que eu queria era um livro colaborativo, gosto muito dessa ideia por sermos uma diáspora solidária. Assim, cada receita tem um chefe diferente porque cada um tem uma ideia diferente da cozinha portuguesa”, disse.

Porém, este é muito mais que um livro de receitas: “tem também anedotas históricas e curiosidades, alguns pratos mais estranhos. Mas falo também dos produtos portugueses, da fruta portuguesa, como o ananás dos Açores, e também dos vinhos espirituosos”.

Assim, todos os pratos são acompanhados de factos históricos e das suas origens como a sopa do vidreiro, da Marinha Grande, ou a chanfana. Tiago Martins também incluiu episódios das suas viagens sempre que se deparou com lendas que dão vida a estes pratos típicos.

“Trata-se de um livro que se distingue dos demais por contar com uma forte componente humana, onde há histórias de infância, de guerra e de emigração”, contou-nos Tiago, enquanto recordava os verões passados a brincar junto dos avós na aldeia.

Além dos seus projetos nas áreas da arte, cultura, culinária e escrita, Tiago Martins é ainda responsável pela página de TikTok “Portuguese Facts”, onde concilia um pouco de tudo isto em vídeos feitos em especial para os seus compatriotas franceses.

A página nasceu há cinco anos com conteúdos sempre em francês, sendo que o objetivo de Tiago era “dar uma imagem melhor dos portugueses de França”, onde sentia que os portugueses eram “um bocadinho sempre vítimas dos clichés”, tendo “uma história rica que não é bem vendida em França”.

Hoje é uma compilação de factos, histórias, receitas, visitas e cultura de Portugal, que partilha com todo o mundo através das suas redes sociais. Colaborador do BOM DIA já em diferentes projetos, entre os quais as edições de Paris e de Bruxelas da conferência Portugal +, esta semana, Tiago partilhará também através da conta de TikTok do BOM DIA, onde fará um ‘takeover’, publicando vídeos seus todos os dias até o próximo domingo.