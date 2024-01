Tendências emergentes na área comportamental empresarial em 2024

A psicologia organizacional desempenha um papel vital no cenário empresarial, moldando o modo como as empresas compreendem, gerenciam e otimizam o desempenho humano. Neste início de ano de 2024, várias tendências estão emergem nesta área, que me parecem reflectir a rápida evolução das dinâmicas de trabalho e a crescente ênfase nas relações entre empregadores e colaboradores.

Neste sentido, porque sem exigência não há competência e a responsabilidade associada ao poder de acção é onde começa a mudança necessária que faz mudar o mundo, partilho algumas tendências que acredito que vão marcar a diferença este ano de 2024:

1. Tecnologia que facilita a Análise Comportamental

A integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA) e análise de dados, está a redefinir a forma como as organizações analisam e organizam as pessoas dentro das suas estruturas, cada vez mais híbridas e flexíveis. Ferramentas de análise comportamental baseadas em IA estão num crescimento robusto e disruptivo, para avaliar interações, comunicações e padrões de trabalho, proporcionando uma visão mais profunda e objetiva das dinâmicas organizacionais. Isso permite aos líderes empresariais tomar decisões mais informadas sobre desenvolvimento de equipas, gestão de desempenho e estratégias de engagement para reduzir o turnover, por exemplo. Daí a importância de serviços de consultoria comportamental disponibilizados pelos psicólogos para ajudar os gestores de recursos humanos a melhor implementarem soluções nas empresas que trabalham ou os empreendedores a melhor lidarem com as empresas que gerem.

2. Foco na Saúde Mental no Ambiente de Trabalho

Com a consciencialização crescente sobre a importância da saúde mental, as organizações estão a adoptar abordagens mais proativas para apoiar o bem-estar dos seus colaboradores, pois só assim vão proteger a cultura organizacional e reduzir o turnover, mantendo o espírito de equipa. Para tanto, criando-se programas de saúde mental no local de trabalho, coaching e redes de consultas clínicas online de profissionais de saúde mental implementadas para lidar com o stress, o burnout, a ansiedade, a depressão, e outros desafios psicológicos (ex. www.stoicnet.pt). Essa abordagem não apenas promove um ambiente de trabalho mais saudável, mas também melhora a produtividade e a retenção de talentos.

3. Liderança Adaptativa e Empatia

A liderança está evoluir para atender às exigências de uma força de trabalho cada vez mais diversificada e globalizada. Ainda recentemente uma empresa me pediu um orçamento para saber como comunicar e poder chamar a atenção dos colaboradores, sem que eles fiquem ofendidos e se despeçam a seguir. Incrível esta imaturidade por um lado de alguns colaboradores, assim como desafiante a rigidez de alguns líderes. A culpa não morre solteira, de facto. Líderes adaptativos, capazes de entender e responder às necessidades individuais dos membros da equipa, estão a torna-se cada vez mais valorizados. A empatia, comunicação aberta e a inteligência emocional são habilidades cruciais para liderar equipas eficazes num mundo empresarial em constante transformação ainda em mutação.

4. Inovação nos treinos e Desenvolvimento

As metodologias de treino e desenvolvimento estão a ser reformuladas para se alinharem melhor às expectativas e estilos de aprendizagem dos colaboradores. A aprendizagem online, gamificação e simulações virtuais estão cada vez mais integradas para criar experiências de desenvolvimento mais envolventes e práticas. Além disso, a personalização dos programas de treino, adaptados às necessidades individuais, está a tornar-se uma prioridade.

5. Equilíbrio Entre Trabalho e Vida | Work-life balance

A busca por um equilíbrio saudável entre trabalho e vida continua a ser uma prioridade em crescendo. As organizações estão a adoptar políticas flexíveis de trabalho, horários mais adaptáveis e iniciativas que promovam a desconexão digital fora do horário laboral. Isso não apenas melhora a satisfação dos funcionários, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais sustentável e produtivo. O que ajuda a ganhar mais com as mesmas pessoas, tão importante para a estabilidade e manutenção da cultura organizacional.

Em resumo, as tendências na psicologia organizacional para 2024 refletem a crescente importância de abordagens inovadoras e centradas nas pessoas. À medida que as organizações reconhecem a complexidade das relações humanas no ambiente de trabalho, investir em estratégias que promovam o bem-estar, a liderança adaptativa e a tecnologia aplicada à análise comportamental torna-se fundamental para o sucesso empresarial sustentável. Recomendamos, por isso, a procura da ciência psicológica e dos serviços de consultoria comportamental, com psicólogos capazes de ajudar os empreendedores, empresários, gestores de recursos humanos e colaboradores a fazer mais e ainda melhor do que já fazem, para continuarmos todos a levar o mundo para a frente, onde cada um faz a parte que lhe compete, com sentido de responsabilidade individual e rejeição do lugar de vítima, pois mudamos pelo que fazemos.

Que 2024 seja o ano que cada um de nós faz por merecer.

Ivandro Soares Monteiro

Psicólogo Clínico e das Organizações | Professor Universitário @ICBAS

Head of behavioural Consultancy da CROWE PT