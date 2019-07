Teatro Municipal do Porto participa em projeto europeu

O Teatro Municipal do Porto é um dos parceiros envolvidos no projeto internacional “Moving Borders”, dirigido pelo Hellerau – European Centre of the Arts (Dresden-Alemanha) e partilhado com “relevantes instituições artísticas europeias”, informou a Câmara do Porto.

Além do Teatro Municipal do Porto participam também Le Maillon (Estrasburgo-França), Ringlokschuppen (Ruhr-Alemanha), Spring Performing Arts Festival (Utrecht-Holanda), Performing Arts Institute (Varsóvia-Polónia) e Onassis Cultural Centre (Atenas-Grécia).

Segundo a autarquia, ao longo de dois anos, a rede irá investigar e trabalhar em conjunto com um curador e desenvolver sete edições artísticas com a comunidade em cada uma das sete cidades europeias, pensadas à medida do seu contexto demográfico, histórico e artístico.

“Num período em que as fronteiras se tornaram particularmente visíveis à escala global e local, a iniciativa pretende encontrar modos comuns de problematizar e fazer mover essas barreiras, testando novos modelos de cooperação artística internacional”, acrescenta.