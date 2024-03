Taxas de juro inalteradas: Marcelo acha que não é boa notícia

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira que deixou as taxas de juro inalteradas, o que acontece pela quarta vez consecutiva desde outubro de 2023.

“O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas”, informou a instituição, após a reunião.

“Não é uma boa notícia”, reagiu Marcelo Rebelo de Sousa, em conversa com jornalistas.

O presidente da República não acredita que o motivo seja a inflação: “A verdadeira razão é outra. É a preocupação com as eleições americanas e europeias, com as suas consequências na guerra, e portanto no peso que isso pode ter na situação económica ao longo do ano de 2024. Daí o compasso de espera de mais três meses”, comentou.

A taxa de depósitos permanece em 4%, o nível mais alto registado desde o lançamento da moeda única em 1999, enquanto a principal taxa de juro de refinanciamento fica em 4,5% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 4,75%.