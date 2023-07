Taça da Liga: Arouca venceu o Rio Ave

O Arouca venceu o Rio Ave por 2-0, com golos de Eboué Kouassi e Rafa Mújica, para chegar à segunda fase da Taça da Liga de futebol que marcou a estreia oficial de Daniel Ramos.

Eboué Kouassi, reforço proveniente do Genk, da Bélgica, inaugurou o marcador aos 24 minutos para os arouquenses, com Rafa Mújica a assinar o segundo golo aos 67, perante um Rio Ave que foi incapaz de contrariar a superioridade dos caseiros na partida.

À entrada para o encontro de acesso à fase de grupos da Taça da Liga, havia a expectativa, do lado arouquense, de ver o que a equipa do estreante Daniel Ramos seria capaz de fazer no primeiro jogo oficial de 2023/24, numa altura em que faltam 10 dias para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa frente ao Brann, da Noruega.

Os ‘lobos’ entraram em campo com os regressados Tiago Esgaio e Eboué Kouassi, com as contratações mais sonantes do defeso, os espanhóis Cristo González e Jason Remeseiro a constarem também do ‘onze’, enquanto se destacavam as ausências de Antony e João Basso, jogadores que estão de saída do clube.

O conjunto vila-condense havia disputado a primeira fase da Taça da Liga, na qual bateu o Académico de Viseu por um expressivo 3-0, com uma exibição sólida na estreia oficial do Rio Ave, que está impedido de inscrever novos jogadores, por sanção da FIFA, e aposta na continuidade da boa época realizada na temporada passada.

Com um início hesitante das duas partes, sem grandes oportunidades de golo, o Arouca foi-se impondo gradualmente no meio-campo do Rio Ave e o golo inaugural do conjunto da Serra da Freita surgiu aos 26 minutos, na sequência de um canto de Remeseiro com Eboué Kouassi a aproveitar a confusão que se gerou dentro da área.

O Rio Ave foi criando situações pontuais, com destaque para o cabeceamento de Zé Manuel, após um canto, aos 41, que passou muito próximo do poste esquerdo da baliza de Arruabarrena, não tendo feito o suficiente para chegar à igualdade findados os primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, o Arouca continuou a mostrar outra verticalidade no ataque, com a dupla de avançados composta por Mújica e Cristo, no novo sistema desenhado por Daniel Ramos, a oferecer dificuldades à defensiva do Rio Ave.

Numa jogada de contra-ataque, com 67 minutos disputados, o lateral arouquense Mateus Quaresma assistiu Mújica, que, com um excelente remate rasteiro de fora da área, sentenciou a partida, que careceu de oportunidades claras de golo nos minutos finais à exceção do cabeceamento de Boateng ao poste (89), e carimbou a presença do Arouca na fase de grupos da Taça da Liga.