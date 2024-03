Suíça: pensões aumentam mas idade da reforma fica como está

Os suíços foram recentemente chamados a votar num referendo que visava decidir sobre a aprovação, ou não, do pagamento de um 13.º mês para pensionistas e sobre o aumento da idade da reforma para os 66 anos. Imperou o “sim” no primeiro caso e o “não” no segundo.

Segundo a Euronews, quanto à inclusão de um 13.º mês para os reformados mais de metade dos suíços está de acordo, embora recentemente o parlamento e o governo tivessem recomendado resposta contrária, explicando que o aumento de um mês iria afetar diretamente o sistema de pensões que, neste momento, afeta 2,5 milhões de pessoas.

58.24% votaram “sim”, pelo que o rendimento máximo dos pensionistas será aumentado por ano 2.500 euros, até aos 33.300 euros, e para reformados que vivam sozinhos ou casais com ambos os elementos em idade de reforma, regista-se um aumento anual de 3.800 euros, até 49.900.

Quanto ao aumento da idade da reforma, dos atuais 65 para os 66 anos, 74.72% votaram contra.