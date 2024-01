Sporting goleia Estoril e consolida liderança

O Sporting consolidou a liderança da I Liga ao golear em casa o Estoril Praia por 5-1, mantendo-se 100% vitorioso em casa, no jogo de abertura da 16.ª jornada.

Marcus Edwards, aos 21 e 45+2 minutos, Pedro Álvaro, aos 51, na própria baliza, Pedro Gonçalves, aos 69, e Trincão, aos 78, marcaram os golos dos ‘leões’, enquanto Cassiano apontou o tento dos ‘canarinhos’, aos 82.

Na classificação, o ‘onze’ de Rúben Amorim passou a somar 40 pontos, contra 36 do Benfica (joga sábado em Arouca) e 34 do FC Porto (atual ainda hoje no reduto do Boavista), enquanto o Estoril Praia manteve-se com 17, para já em nono.