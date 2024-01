Sporting conquista Taça da Liga de futsal

O Sporting conquistou este domingo a quinta Taça da Liga de futsal do seu historial, ao bater o Benfica por 4-2 na final da edição de 2023/24, que decorreu na Póvoa de Varzim.

A equipa ‘leonina’ já vencia ao intervalo por 3-1, depois dos golos de Taynan, aos um e 19 minutos, e de Sokolov, aos oito, enquanto Chishkala, aos 18, anotou para o Benfica.

Os ‘encarnados’ ainda reduziram para 3-2 na segunda metade, com um autogolo de João Matos, aos 34, tendo o Sporting sentenciado a partida já nos instantes finais, aos 40, por intermédio de Tomás Paçó.

Com mais este triunfo na Taça da Liga, o Sporting passa a ser o conjunto com mais troféus, com cinco, desempatando com o Benfica, que era o detentor e contava quatro.