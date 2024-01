Sorteio da Taça de Portugal facilita vida aos “grandes”

Os “grandes” escaparam ao confronto direto nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, que acontecerá nas meias-finais se Benfica e Sporting eliminarem Vizela e União de Leiria, enquanto o FC Porto defronta o Santa Clara.

A equipa portuense, vencedora das duas últimas edições da prova, desloca-se a Ponta Delgada para defrontar um dos dois ‘sobreviventes’ da II Liga, a par da União de Leiria, que o sorteio realizado esta segunda-feira da Cidade do Futebol colocou no caminho do Sporting, líder do escalão principal, igualmente em casa.

O Benfica, recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26 troféus conquistados, também terá de se deslocar, mas a Vizela, para disputar um dos dois confrontos entre equipas do escalão principal, em conjunto com o embate entre os vizinhos Vitória de Guimarães e Gil Vicente.

Caso os três clubes mais titulados (o FC Porto ergueu o cetro 19 vezes e o Sporting 17) confirmem o favoritismo nos quartos de final, entre 6 e 8 de fevereiro, a competição oferecerá um dérbi lisboeta nas ‘meias’, enquanto o FC Porto defrontará o vencedor do duelo minhoto.

Os “dragões”, que se impuseram em três das últimas quatro edições da Taça de Portugal, contarão com a eficácia do avançado brasileiro Evanilson, melhor marcador da prova na época 2023/24, com seis golos marcados, em três jogos, todos vencidos com facilidade pelos portuenses.

O FC Porto bateu, sucessivamente, Vilar de Perdizes (2-0), Montalegre (4-0) e Estoril Praia (4-0), este último o único primodivisionário que encontrará até às meias-finais, em contraste com o Santa Clara, que, após o triunfo por 3-0 na estreia, sobre o Ribeirão, foi sempre obrigado a realizar ‘horas extraordinárias’.

O líder da II Liga, que apenas tinha atingido os ‘quartos’ uma vez, em 2020/21, impôs-se ao Vianense após prolongamento, por 2-0, e só ultrapassou no desempate por grandes penalidades o Elvas (4-1, após empate 1-1) e o Nacional (4-2, após nova igualdade 1-1).

O Benfica desloca-se a Vizela, para um confronto entre extremos da I Liga, na qual o campeão nacional ocupa o segundo lugar e os vizelenses o 17.º e penúltimo, mas que resultou num magro triunfo por 2-1 das ‘águias’, em setembro, na quinta jornada do campeonato.

Após os êxitos previsíveis sobre Lusitânia dos Açores (4-1) e Famalicão (2-0), o clube lisboeta, grande dominador da prova rainha do futebol português, teve mais dificuldades frente ao Sporting de Braga, finalista vencido na época passada, que derrotou por 3-2.

O Vizela, presente pela quarta vez nesta fase, apanhou um susto no encontro com o Estrela da Amadora, que superou por 2-1, após prolongamento, depois de ter vencido por 1-0 o Atlético e de vencer pela mesma margem Arouca, na ronda anterior.

O Sporting, líder da I Liga após a conclusão da primeira volta, recolhe claro favoritismo para a deslocação ao reduto do 12.º posicionado do escalão secundário, depois de ter superado o Olivais e Moscavide (3-1), o Dumiense (8-0) e o Tondela (4-0).

Pela frente terá uma formação leiriense que tem como melhor resultado a presença na final em 2002/03, perdida por 1-0 frente ao FC Porto, que reclama o melhor ataque da prova, com 23 golos marcados, graças aos triunfos sobre Pedrógão (12-0), Académico de Viseu (3-1), Malveira (5-0) e Marítimo (3-0).

Vitória de Guimarães, vencedor em 2013, e Gil Vicente chegam aos quartos de final sem terem encontrado equipas do primeiro escalão: os vimaranenses bateram Moncarapachense (3-1), Länk Vilaverdense (4-1) e Penafiel (1-0), enquanto os gilistas afastaram Belenenses (2-1), Serpa (1-0) e Amarante (3-1).

As meias-finais da Taça de Portugal de 2023/24 realizam-se entre 27 e 29 de fevereiro (primeira mão) e entre 2 e 4 de abril (segunda mão) e a final da 84.ª edição da competição está marcada para 26 de maio.

Confira os resultados do sorteio:

Quartos de final (6 a 8 de fevereiro):

Jogo 1: Vitória de Guimarães (I) – Gil Vicente (I)

Jogo 2: Vizela (I) – Benfica (I)

Jogo 3: Santa Clara (II) – FC Porto (I)

Jogo 4: União de Leiria (II) – Sporting (I)

Meias-finais (primeira mão de 27 a 29 de fevereiro e segunda mão de 02 a 04 de abril):

– Primeira mão (27 a 29 fev)

Vencedor jogo 1 – Vencedor jogo 3

Vencedor jogo 4 – Vencedor jogo 2

– Segunda mão (02 a 04 abr)

Vencedor jogo 3 – Vencedor jogo 1

Vencedor jogo 2 – Vencedor jogo 4

Final (26 de maio)

Vencedor jogo 1/Vencedor jogo 3 – Vencedor jogo 4/Vencedor jogo 2