Só um treinador tinha 27 vitórias seguidas e Jesus já o apanhou

O treinador português Jorge Jesus chegou esta sexta-feira à 27.ª vitória consecutiva com o Al Hilal, igualando assim um recorde do mundo estabelecido em 2016 pelos The New Saints, de Gales.

A vitória desta tarde por 3-1 frente ao Al Riyadh garantiu mais um marco na carreira do experimentado técnico que, em Portugal, já passou por Braga, Benfica e Sporting.

Recorde-se que se vencer o próximo encontro, agendado para o dia 12 deste mês em casa do Al-Ittihad Jeddah, Jesus fugirá ao inglês Craig Harrison e passará a ser um alvo (quase impossível de abater) por parte dos técnicos de todo o mundo.