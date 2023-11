Só há 2.700 garrafas deste Alvarinho…

A Sociedade dos Vinhos Borges acaba de lançar um novo topo de gama, originário integralmente da Quinta do Ôro.

Com apenas 2.700 garrafas disponíveis, o Borges Alvarinho Estagiado em Barrica é uma edição limitada que personifica o compromisso da Sociedade dos Vinhos Borges com a excelência e a exclusividade. Este novo lançamento vem juntar-se ao Borges Alvarinho Borras Finas que reflete uma aposta da marca nesta casta nobre da Região Demarcada dos Vinhos Verdes.

Ainda que apresentando um perfil distinto, o novo Borges Alvarinho Estagiado em Barrica Vinho Verde Branco 2022 segue a mesma linha que o Alvarinho Borras Finas, diferenciando-se deste pelo estágio em barrica. Com este novo lançamento “passamos a ter no nosso portfolio dois Alvarinhos distintos, dando a oportunidade, aos amantes da casta Alvarinho, de provar e apreciar dois perfis singulares com a mesma origem e de solo granítico. Além disso, revela a aposta da Sociedade Vinhos Borges nesta casta nobre que floresce na Quinta do Ôro, na Região dos Vinhos Verdes e em novos desafios”, refere Ana Montenegro, diretora de Marketing do Grupo JMV.

Com origem na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, o novo Borges Alvarinho Estagiado em Barrica Vinho Verde Branco 2022, apresenta características reconhecíveis do solo granítico onde cresceu, uma cor límpida e citrina, com leves notas tropicais e a tosta, resultado do seu estágio em barrica de carvalho francês durante cinco meses. Na boca apresenta uma boa estrutura e frescura, deixando no final de boca uma excelente acidez com notas de baunilha.

Com uma produção limitada a 2700 garrafas, estes serão comercializadas exclusivamente no mercado tradicional e nacional e na JMV Loja Online.

O novo vinho terá um preço de venda ao público recomendado de 17,90 euros.