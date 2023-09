Snapchat ultrapassa crescimento do TikTok em 2023

Com um crescimento de utilizadores de 13,4% em 2023, o Snapchat poderá vir a tornar-se a rede social com um crescimento mais rápido ao longo dos anos, ultrapassando o TikTok. A inovação é uma das chaves do crescimento da rede social de partilha de vídeos e fotografias preferida dos jovens americanos.

Embora o Snapchat ainda esteja bastante atrás do Facebook e do Instagram em termos de número total de receitas e de utilizadores, ano após ano esta é a aplicação que regista o maior crescimento constante de todas as principais plataformas de redes sociais.

Os dados são do site Only Accounts, que preveem que a rede social registe um crescimento de 13,4% em 2023, uma taxa quase duas vezes superior à do Instagram, cujo crescimento no mesmo período é estimado em apenas 7,9%.

Esta crescente popularidade torna-se ainda mais evidente quando comparada ao TikTok. Mesmo com um número de seguidores bastante superior (1 bilião em comparação com 635 milhões em 2023, respetivamente), este ano a rede social apresentou um crescimento de seguidores de 12,7%, ficando atrás do Snapchat em termos de rapidez.

De acordo com o Only Accounts, a plataforma de envio de fotografias e vídeos instantâneos conseguiu duplicar o seu número de utilizadores desde 2018, superando o ritmo de crescimento dos principais players no espaço das redes sociais que, embora com mais utilizadores atualmente, não apresentam um aumento com uma velocidade semelhante.

Um dos segredos deste crescimento passa pelos esforços de atualização constante da rede social, com inovações que pretendem oferecer aos seus utilizadores uma experiência diferenciada na publicação de conteúdos.

Considerada “o pai das publicações efémeras”, o Snapchat foi a primeira rede social a surgir com o conceito de “stories”, funcionalidade que permite a partilha de fotografias e vídeos por um período de tempo temporário, desaparecendo 24 horas após a sua publicação.

Esta opção de partilha de conteúdos tornou-se tão popular, que foi adotada pelos maiores players de redes sociais, o Instagram e o Facebook, continuando a ser das mais utilizadas hoje em dia em todas estas redes.

Tendo se tornado popular devido a esta funcionalidade, a inovação do Snapchat não terminou por aí. Até hoje, a plataforma já lançou mais de 100 recursos diferentes, entre os mais recentes os Spectacles, o Spotlight, os filtros de voz e a Bitmoji TV.

Lançado em 2011, o Snapchat entrou rapidamente para o pódio de redes sociais favoritas entre os mais jovens. Mesmo com a crescente popularidade do TikTok, especialmente desde a quarentena de COVID-19, os dados mostram que o Snapchat continua a ser a rede social mais popular entre os adolescentes, especialmente nos Estados Unidos, com quase 60% dos utilizadores de internet com idades entre 13 e 24 anos aceder a ela diariamente.

No ano passado, quase 550 milhões de pessoas em todo o mundo usaram a aplicação para partilhar o seu dia com os seus amigos e seguidores, um aumento significativo em comparação com os 245 milhões de utilizadores registados em 2018. Se as previsões do site Statista se concretizarem, após nove anos de crescimento contínuo de utilizadores, o Snapchat atingirá quase 674 milhões de utilizadores em 2027.

Segundo o Only Accounts, o Twitter é a única plataforma que continuará a ver o seu número de utilizadores a decrescer, apresentando uma queda anual de 2,7%. O Facebook continua a ser a rede social com o maior número de seguidores, com cerca de 2,9 biliões em 2023, mas também a que cresce com menos rapidez, apresentando atualmente um crescimento anual de apenas 1%, de acordo com uma pesquisa da eMarketer.