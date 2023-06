Silver League de voleibol: seleção feminina de bronze

A seleção portuguesa feminina de voleibol garantiu a medalha de bronze da ‘Silver League’ europeia, após um triunfo, por 3-1, frente a Montenegro, através de uma reviravolta no marcador.

A formação lusa, que no sábado tinha sido derrotada nas meias-finais da prova, pelo mesmo resultado, frente à Estónia, voltou a não entrar bem no jogo, perdendo o primeiro ‘set’ por 23-25, mas encetou, depois, uma bela recuperação, vencendo os três parciais seguintes por 25-21, 25-20 e 25-23.

Depois da medalha de prata conquistada no torneio no ano passado, garantir este terceiro lugar acaba por ser um ‘prémio de consolação’ para as lusas, que tinham como objetivo chegar à final.

A equipa das ‘quinas’ queria despedir-se da competição com uma boa prestação, e até começou a fazer por isso, entrando bem jogo, com uma postura inicial muito assertiva, perante um adversário que já tinha defrontado na fase de grupos, e conseguindo chegar uma vantagem de quatro pontos.

No entanto, na parte final deste ‘set’ inaugural, com algumas deficiências na receção, as lusas permitiram que as montenegrinas encetassem uma recuperação, a partir ponto 20, com a equipa dos Balcãs a inverter os acontecimentos e a vencer o ‘set’ por 25-23.

O deslize não abalou as portuguesas, que voltaram a entrar bem no segundo parcial, este ainda mais equilibrado, com as duas equipas a conseguiram vantagens de três pontos, mas deixarem-nas escapar.

No entanto, desta vez, Portugal esteve melhor na parte final do set, com ações decisivas de Amanda Cavalcanti e Kátia Oliveira, que finalizaram pontos precisos para a equipa orientada por Hugo Silva vencer por 25-21, e empatar o jogo.

Apesar de galvanizadas, as lusas surgiram no terceiro set com alguma inconsistência, oscilando entre falhas nas redes e uma boa capacidade de remate, embora, paulatinamente, fossem corrigindo essas debilidades para construir uma generosa vantagem, que se chegou a cifrar nos seis pontos.

Apesar de uma desconcentração à passagem do ponto 21, que permitiu a Montenegro ainda reduzir diferenças, as lusas recuperaram, depois, o embalo, e colocaram-se, pela primeira vez, em vantagem no jogo, com uma vitória no parcial por 25-20.

O quarto ‘set’, que se revelava decisivo para Portugal, foi o mais equilibrado, mas também o mais espetacular de todo o jogo, com as duas equipas a colocarem empenho máximo e proporcionar jogadas ofensivas de belo efeito.

As lusas foram, ainda assim, ligeiramente melhores nos detalhes e, embaladas por uma inspirada Kátia Oliveira, autora de pontos decisivos, foram impondo uma ténue vantagem, que as montenegrinas ainda rivalizaram, mas acabaram por quebrar na parte final perante a maior consistência de Portugal, que venceu o parcial por 25-23 e ‘amarrou’ a medalha de bronze da prova.