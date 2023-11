Setúbal liga luzes de Natal na sexta-feira

A inauguração das luzes de Natal em Setúbal está prevista para sexta-feira, dia 24 de novembro, e dá o arranque a um vasto programa para assinalar a quadra natalícia.

Segundo a autarquia sadina, as ruas do centro histórico e da Baixa comercial e alguns edifícios públicos, como os Paços do Concelho, ganham luz natalícia a partir das 18h00 de sexta-feira, num momento que será acompanhado de música pela Dixit Band e de animação itinerante pelo grupo Uh!Topia – Produções Criativas.

As luzes de Natal da cidade de Setúbal deverão estar ligadas todos os dias, das 18h00 às 02h00, de 24 de novembro a 7 de janeiro.

O programa Natal em Setúbal 2023 tem um dos pontos altos no sábado, 25 de novembro, com a chegada do Pai Natal ao Largo da Misericórdia, pelas 15h00, onde terá início um desfile pelas ruas da cidade.

Na Avenida Luísa Todi, junto do coreto, aos sábados, domingos e feriados, das 15h00 às 19h00, estará disponível a Casinha do Pai Natal para as crianças, bem como o já tradicional Mercado de Natal, com dezenas de expositores.

No Largo José Afonso, haverá uma Feira de Natal, que decorre de 25 de novembro a 7 de janeiro, com equipamentos de diversão para toda a família, uma zona de alimentação e outra de exposição de artesanato e produtos regionais.

Animação itinerante de artes performativas, espetáculos de teatro e de dança, programação especial de eventos culturais no Fórum Municipal Luísa Todi, Cinema Charlot – Auditório Municipal, Igreja do Convento de Jesus e Casa da Cultura, são apenas mais algumas das muitas iniciativas previstas pelo município sadino para assinalar o Natal de 2023.

A exemplo do que tem acontecido em anos anteriores, a Câmara de Setúbal não disponibiliza qualquer informação sobre o investimento realizado nas iniciativas para celebrar a quadra natalícia.