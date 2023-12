Setor do calçado português está a entrar em recessão?

As recentes estatísticas publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam um cenário desafiador para o setor do calçado em Portugal. Após um ano de 2022 marcado por recordes, com exportações a atingir os 2.000 milhões de euros, 2023 apresenta-se como um ano de reversão significativa.

De acordo com informações fornecidas pela APICCAPS ao Jornal de Negócios, nos primeiros nove meses de 2023, as exportações de calçado português caíram para 53 milhões de pares, totalizando 1.457 milhões de euros, uma diminuição de 10,7% em quantidade e 5,2% em valor.

Para Patrícia Covita, Mestre em Economia, citado pelo Felgueiras Magazine, “este cenário é particularmente preocupante para um setor que direciona 95% da sua produção para mercados externos. A situação económica atual, caracterizada por uma inflação crescente que acarreta taxas de juro elevadas, tem impactado negativamente tanto o consumo como o investimento. Além disso, o contexto internacional é agravado pela ocorrência de duas guerras em duas frentes distintas”.

A economista sublinha que “grandes clientes de Portugal estão a enfrentar dificuldades económicas. É o caso da Alemanha, a maior economia da zona euro, que registou uma contração de 0,3% no seu PIB no terceiro trimestre deste ano. Estes fatores combinados delineiam um panorama desafiador para a indústria do calçado portuguesa”.

Patrícia Covita acrescenta que “esta quebra nas exportações de calçado é, sem dúvida, um sinal de alerta para a economia portuguesa, especialmente para concelhos como Felgueiras, onde a indústria do calçado é um pilar económico vital. O setor enfrenta agora o desafio de se reinventar e adaptar a um cenário económico global em constante mudança.”