Sérgio Gave Fraga cabeça de lista na Europa pelo Nós, Cidadãos!

O Nós, Cidadãos! acaba de anunciar três candidatos às eleições legislativas de outubro, entre os quais o cabeça de lista pela emigração na Europa. Trata-se do advogado Sérgio Gave Fraga, que exerce a sua atividade entre Portugal e Paris.

Sérgio Fraga já tinha protagonizado uma candidatura à Presidência da República em 2016.

Desta vez, o jurista integra as listas do Nós, Cidadãos!, esperando que o partido tenha “um papel decisivo (…) para lutar com os profissionais da política e para exigir que o Estado respeite os cidadãos”.

Em comunicado, o Nós, Cidadãos! afirma esperar que “os eleitores portugueses vão conhecer os perigos resultantes de uma vitória do Partido Socialista e dos fatores que transformaram o PS – de partido fundador da nossa democracia que o foi – no maior perigo para a liberdade dos portugueses”.