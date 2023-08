Será o fim dos cadernos eleitorais em papel?

O Governo reservou 23,2 milhões de euros (ME) para a compra de 29 mil computadores para as eleições europeias de 2024, com vista a acabar com os cadernos eleitorais em papel, decidiu o Conselho de Ministros.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Administração Interna (MAI), as 13.500 assembleias de voto vão já estar equipadas com os computadores para as eleições agendadas para 09 de junho do próximo ano, no sentido de assegurar aos eleitores a realização do voto em mobilidade.

“O objetivo é que nesse ato eleitoral seja possível a utilização de cadernos eleitorais desmaterializados em todas as assembleias de voto, ou seja, uma versão digital em computador. O que permitirá agilizar o direito de voto, exercer o direito de voto em mobilidade, no dia da eleição, em qualquer mesa de voto constituída”, pode ler-se no comunicado.

O MAI, que é responsável pela organização das eleições regionais, nacionais e para o Parlamento Europeu, acrescentou também que estão a ser adotadas outras medidas para a desmaterialização dos cadernos eleitorais, nomeadamente a formação online gratuita para os cerca de 67.500 membros das mesas de voto que habitualmente participam nas eleições em Portugal.