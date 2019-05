Sempre que há futebol elas vão para os sites de encontro em linha

Sempre que há um clássico de futebol, o número de mulheres online é três vezes superior aos homens. Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos com mais registos.

O estudo estatístico veio revelar a quantidade de portugueses online durante e após um clássico de futebol na plataforma. Felizes.pt é o maior portal de encontros e chat em Portugal.

Em média, o número de portugueses online é de cerca de 4500, distribuídos entre os géneros feminino (1835 registos) e masculino (2600 registos). Contudo, sempre que há um clássico de futebol, os valores apresentam-se bastante distintos: enquanto que a quantidade de homens online decresce 63%, passando para 959 utilizadores, as mulheres aumentam cerca de 35% (2 482 utilizadores).

“Todos os anos, o Felizes.pt realiza um estudo estatístico sobre o universo dos seus utilizadores, com a finalidade de entender melhor o comportamento dos portugueses na plataforma. Este ano, achámos interessante quantificar o impacto que o futebol tem no uso da plataforma.”, explica Rui Sousa, Gestor de Parceiros da plataforma.

No que diz respeito à audiência nacional, o mesmo estudo revela ainda que em território nacional Lisboa (50 581 registos), Porto (27 462 registos) e Setúbal (10 494 registos) lideram a amostra. Os homens são o sexo predominante na plataforma, com cerca de 60% dos registos, equivalente a mais de 80 000 inscrições. O género feminino assume os 40% restantes, contando com mais de 53 700 registos.

De salientar que, durante o ano de 2018, o Felizes.pt registou mais de 100.000 utilizadores e a troca de mais de 25 milhões de mensagens. Atualmente, a plataforma conta com cerca de 134 200 utilizadores inscritos e o registo é gratuito.