Semana grande de cinema português em Berlim

Os Portuguese Cinema Days in Berlin já tiveram várias projeções de filmes lusos excelentes, mas mais algumas haverá até 10 de dezembro quando o certame se completa.

Complementarmente ao programa publicado, haverá uma sessão especial na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, às 19:00. Trata-se de masterclass de Pedro Serrazina sobre o tema: “Da Arquitectura à Animação”

A masterclass de Pedro Serrazina tem lugar no Audimax da University of Europe for Applied Sciences que fica na Dessauer Strasse números 3-5, em Berlim. A entrada é gratuita.

Pedro Serrazina é arquiteto, professor e autor de filmes de animação premiados (“Estória do Gato e da Lua”, “Os Olhos do Farol”, etc.).

Esta semana, nos Portuguese Cinema Days in Berlin pode ainda ver:

– Segunda, 20.11

“Águas do Pastaza”, de Inês T. Alves

“Sortes”, de Mónica Martins Nunes, com a presença da realizadora

– Quarta, 22.11

“The Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins, com a presença do realizador

– Sexta, 24.11

Masterclass com Pedro Serrazina

– Domingo 26.11

Especial Animação – Sessão inteiramente dedicada a filmes de animação, incluindo “Ice Merchants”, o filme português nomeado para os Óscares – com introdução de Pedro Serrazina.

Pode comprar os seus bilhetes aqui https://moviemento.de/tickets/portuguese-cinema-days/ e consultar o programa completo nesta ligação https://moviemento.de/tickets/portuguese-cinema-days/