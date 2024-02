Seleção portuguesa continua na luta pelo Euro 2025

A seleção portuguesa manteve-se no apuramento para o Euro2025 de basquetebol, com um surpreendente triunfo sobre a Ucrânia, por 79-77, na segunda jornada do Grupo A de apuramento, em Riga, capital da Letónia.

Após desaire com Israel na estreia (72-70), Portugal foi muito superior aos ucranianos na primeira parte (47-32), mas acabou por sofrer na segunda metade, tendo, mesmo assim, chegado ao triunfo por apenas dois pontos, e mantido o objetivo de marcar presença no próximo Europeu, que vai decorrer em agosto e setembro de 2025, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.

Miguel Queiroz, com 21 pontos e seis ressaltos, e Diogo Gomes, com 12 pontos e três ressaltos, dominaram nas estatísticas, mas foi Travante Williams que acabou por decidir nos segundos finais, com um lançamento de dois pontos, seguido de um roubo de bola que impediu a Ucrânia de, pelo menos, levar a decisão para prolongamento.

A segunda parte acabou por ser de ‘sobrevivência’ para a seleção lusa, tal a recuperação dos ucranianos, com um parcial de 27-15 no terceiro período e 18-17 na fase decisiva, que acabou por ser suficiente para o triunfo e para passar a ocupar um lugar de apuramento no Grupo A.

“Jogámos muito bem na primeira parte, mas, muitas vezes, isto acontece no basquetebol. Os jogadores entram numa certa euforia, porque está tudo a correr bem e, depois disto, é difícil reagir. Também houve mérito da Ucrânia, porque eles lutaram, mostraram que são uma boa equipa. No final, houve uma ponta de sorte, que, na última quinta-feira, não tivemos”, disse o selecionador Mário Gomes, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Basquetebol.

Na terceira jornada, que apenas terá lugar em novembro, Portugal recebe a Eslovénia e Israel mede forças com a Ucrânia, numa fase de qualificação em que os três primeiros de cada um dos oito grupos apuram-se para a fase final.