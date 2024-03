Secretários de Estado conhecidos a 5 de abril

A posse dos secretários de Estado do XXIV Governo Constitucional foi reagendada para dia 05 de abril, na sexta-feira da próxima semana, segundo uma nota da Presidência da República.

A posse do primeiro-ministro e ministros do XXIV Governo Constitucional “terá lugar na terça-feira, dia 2 de abril, às 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda e dos Secretários de Estado na sexta-feira, 05 de abril, também pelas 18h00, no mesmo local”, refere a nota, hoje divulgada.

A cerimónia da posse dos secretários de Estado estava prevista para quinta-feira, dia 04.

A lista de 17 ministros proposta pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, para o XXIV Governo, foi hoje aceite pelo PResidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.