Secretário de Estado no Dia do Emigrante em Vila Nova de Paiva

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, associa-se esta quinta-feira à celebração do Dia do Emigrante, em Vila Nova de Paiva.

A sua presença nesta festividade surge no âmbito de um périplo, que realiza neste início de agosto, por vários concelhos do norte e interior do país, em prossecução da iniciativa “Ligar Portugal à Diáspora”.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visitará o Centro de Memória das Migrações – “Queiriga Mon Amour” (15h30) e terá ainda oportunidade de participar na Tertúlia “Portugal e a Diáspora” (16h30).